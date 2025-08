Circa fête sa rentrée CIRC Auch

Circa fête sa rentrée CIRC Auch jeudi 11 septembre 2025.

Circa fête sa rentrée

CIRC Allée des Arts Auch Gers

Début : Jeudi 2025-09-11

2025-09-11

Circa vous attend nombreux pour des retrouvailles conviviales à la

découverte des spectacles et des différents rendez-vous des

mois à venir !

CIRC Allée des Arts Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

English :

Circa looks forward to welcoming you all for a convivial get-together

to discover the shows and events of the coming

coming months!

German :

Circa erwartet Sie zahlreich zu einem geselligen Beisammensein, bei dem Sie sich auf die Suche nach

entdecken Sie die Aufführungen und die verschiedenen Termine der nächsten Jahre

kommenden Monaten!

Italiano :

Circa vi aspetta per un incontro conviviale per scoprire

e scoprire gli spettacoli e gli eventi dei prossimi

mesi a venire!

Espanol :

Circa le da la bienvenida a una agradable tertulia para descubrir

y descubrir los espectáculos y eventos de los próximos

¡próximos meses!

