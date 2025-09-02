Circa – Wolf Le Pin Galant Mérignac

Circa – Wolf Le Pin Galant Mérignac mardi 27 janvier 2026.

Circa – Wolf Mardi 27 janvier 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Début : 2026-01-27T20:30:00 – 2026-01-27T22:00:00

Fin : 2026-01-27T20:30:00 – 2026-01-27T22:00:00

Régulièrement accueillie au Pin Galant, la très novatrice compagnie australienne Circa transporte depuis 2004 un cirque ultra contemporain qui flirte allègrement avec la danse, le théâtre et la musique. Après « Beyond », « What Will Have Been » ou « Humans », voici « Wolf » : un spectacle créé en 2024 à Berlin et qui fera ses premières françaises à Paris début 2026.

Les yeux brillants, seuls ou en meute, les loups errent dans les forêts sombres et remplissent la nuit d’une beauté féroce. Pour le metteur en scène Yaron Lifschitz, le loup est un symbole de notre moi intouchable : libérateur, anarchique et sauvage.

« Wolf » met en scène dix artistes exceptionnels qui repoussent leurs limites au fil d’une création en deux parties. La première est composée de solos superposés et de duos complexes qui explorent la liberté, le contrôle et la connexion. Dans la deuxième partie, l’ensemble se réunit et crée des chorégraphies intenses d’acrobaties et de danse, débordant d’énergie brute et d’une physicalité stupéfiante.

« Wolf » est un hommage époustouflant à la complexité de l’humanité, à notre potentiel de changement et au pouvoir transformateur du cirque. Rejoignez la meute !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

