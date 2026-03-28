Circassienne, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Circassienne Samedi 28 mars, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T16:30:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T16:30:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Samedi 28 mars – 16h30

Circassienne est une performance autour du livre éponyme, créé par Kamy Döby et Coline Garcia et édité par L’Atelier du Poisson Soluble.

Dans cet ouvrage, Nour, élève de CP, va faire la connaissance de Charlie, une enfant pas tout à fait comme les autres. Charlie semble vivre seule avec son père qui s’occupe de tout. Un jour, Nour découvre que la mère de Charlie est circassienne. Mais qu’est-ce que c’est ?

Sur un plateau en tri-frontal, une circassienne, un musicien et une illustratrice donnent corps au livre. Dans un décor brut, un portique, un carré de papier au sol, un micro les artistes traversent l’ouvrage Circassienne qui se verra joué, bruité et dessiné en live pour finir sur un passage à la corde lisse.

En présence de la Librairie Renaissance.

Médiathèque José Cabanis – Atrium (niveau -1)

Durée : 32 min – À partir de 4 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Découvrez le cirque avec la Compagnie SCoM