Circle of Mud fait vibrer le blues à Saint-Grégoire Munster

Circle of Mud fait vibrer le blues à Saint-Grégoire

1 place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-03 21:00:00

2026-02-03

Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de musique vivante, sincère et vibrante, au cœur de la saison Mardi Musique.

Dans le cadre de la saison Mardi Musique, organisée par l’École de Musique et de Danse de la Vallée de Munster, l’Espace Culturel Saint-Grégoire accueillera Circle of Mud le mardi 3 février à 19h pour un concert événement placé sous le signe du blues-rock contemporain.

Circle of Mud incarne le renouveau du blues. Mené par le jeune et charismatique Flo Bauer, révélé notamment lors de The Voice et récompensé par un prix révélation, le groupe propose une musique à la fois roots et résolument moderne. Un équilibre subtil entre respect des traditions et énergie actuelle, qui fait aujourd’hui de Circle of Mud l’une des formations les plus remarquées de la scène blues-rock française.

Puissant sans jamais être brut, sensible sans perdre en intensité, le groupe séduit par une cohésion remarquable et des compositions qui marquent durablement. Leur album, largement salué par la critique, est devenu une référence récente du genre, confirmant Circle of Mud comme un acteur incontournable du blues-rock d’aujourd’hui.

À l’issue du concert, le public est invité à partager un moment de convivialité avec les artistes, prolongeant ainsi l’expérience musicale dans un esprit d’échange et de proximité.

1 place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

English :

An unmissable rendezvous for fans of lively, sincere and vibrant music, at the heart of the Mardi Musique season.

