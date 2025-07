Circo Infinito, cirque poétique, théâtral et musical Millevaches

Circo Infinito, cirque poétique, théâtral et musical Millevaches mercredi 30 juillet 2025.

Circo Infinito, cirque poétique, théâtral et musical

7 Route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Gratuit

Début : 2025-07-30 20:30:00

2025-07-30

Avec le vent du plateau qui s’engouffre dans les voiles de ce spectacle tout public, sans parole et en musique, un voyage tout en poésie et sensibilité qui nous mènera la tête dans les étoiles.

18h . balade découverte nature

19h30 . pique-nique et cabane aux histoires

20h30 . spectacle

22h00 . observation du ciel étoilé

buvette et petite restauration

Co-organisé avec le parc naturel régional de Millevaches en Limousin avec Christophe Delattre, la commune et le comité des fêtes, la médiathèque de Haute-Corrèze et l’APMAC .

7 Route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 36 60 45

Circo Infinito, cirque poétique, théâtral et musical

