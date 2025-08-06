CIRCONOVA Le Cabaret renversé Centre culturel Avel dro Plozévet

CIRCONOVA Le Cabaret renversé

Centre culturel Avel dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 18:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Dans le cadre de Circonova, en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille et la communauté de communes du Haut Pays Bigouden

Julien Candy Cie La Faux Populaire

Ce soir, c’est cabaret ! Sous la toile du chapiteau, 120 convives, des tables, des chaises de bistrot, une piste circulaire et un tandem déjanté pour vous accueillir, Julien Candy, saltimbanque virtuose et l’irrésistible Juliette Christmann. Au plus près des spectateurs, le duo enchaîne les numéros vélo acrobatique, lancer de couteaux, funambulisme, jonglage et acrobaties aériennes. Sans oublier les intermèdes musicaux joués avec une trompette, une scie ou une guitare. On frissonne, on rit, l’ambiance est délicieuse.

Avec malice, Julien Candy et sa partenaire renversent les situations et entraînent le public dans un tourbillon de numéros savoureux, prétexte à une exploration joyeuse de la vie de couple, de ses joies et ses contraintes. Un cabaret insolite à consommer sans modération. Vous réservez votre table ?

Sur une idée de Julien Candy et Juliette Christmann Écriture, mise en scène, scénographie Julien Candy Interprétation Juliette Christmann, Julien Candy, Lady et des convives. .

Centre culturel Avel dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

English : CIRCONOVA Le Cabaret renversé

L’événement CIRCONOVA Le Cabaret renversé Plozévet a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Destination Pays Bigouden