Circonvolutions Parc de Bècheville Les Mureaux 16 juillet 2025 15:00

Circonvolutions 16 – 18 juillet Parc de Bècheville Yvelines

Ce travail collaboratif se fait par deux, idéal pour les familles. Minimum 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T15:00:00 – 2025-07-16T20:00:00

Fin : 2025-07-18T15:00:00 – 2025-07-18T20:00:00

Artiste plasticien et scénographe, Johnny Lebigot crée des installations à partir de matières naturelles : végétales, animales et minérales. Il travaille les éléments en leur rendant hommage, en s’appuyant sur leurs propres caractéristiques. Il propose des ateliers pour construire des coiffes-mobiles. Les structures sont réalisées en rotin puis elles sont assorties de fleurs, plumes, argile et ou coquillages…

Intervenant : Johnny Lebigot

Parc de Bècheville Château de Bécheville, 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

© Pierre Grosbois