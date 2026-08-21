Circuit : à la découverte de cimetières familiaux de Médis, Temple protestant, Médis

Informations pratiques

Circuit : à la découverte de cimetières familiaux de Médis Dimanche 20 septembre, 15h00 Temple protestant Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de cimetières familiaux de Médis.

Temple protestant Route de Saujon, 17600 Médis Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Construit sur les plans de l’architecte des Ponts et Chaussées Daniel Marion, le temple de Médis est ouvert officiellement en 1861. Situé à 5 km de Royan, il a récemment bénéficié d’une restauration grâce au soutien de la Fondation du patrimoine.

Lieu de culte et de culture, il abrite une scénographie interactive consacrée à l’histoire du protestantisme.

Des temps musicaux autour d’un répertoire de musique ancienne animent également les lieux, avec la présence de musiciens réunissant clavecin, hautbois, chant, flûte, guitare et viole. Parking

Découverte de cimetières familiaux de Médis.