Circuit : à la découverte du patrimoine agricole de Saint-Hilaire-Taurieux, Village de Saint-Hilaire-Taurieux, Saint-Hilaire-Taurieux

Informations pratiques

Circuit : à la découverte du patrimoine agricole de Saint-Hilaire-Taurieux Samedi 19 septembre, 09h00 Village de Saint-Hilaire-Taurieux Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine agricole de Saint-Hilaire-Taurieux lors d’une balade commentée !

Proposée par le PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne en partenariat avec la mairie de Saint-Hilaire-Taurieux, cet évènement sera l’occasion de partager une partie des résultats de l’étude d’inventaire du patrimoine réalisée par Eloïse Boivin, chercheuse associée au Service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Au départ de la mairie de Saint-Hilaire-Taurieux, un circuit de 5,5 km passant par les hameaux de Chassat, le Bois du Rieux, le Theil et le Moulin de la Planche permettra d’aborder le patrimoine bâti agricole, les productions agricoles qui ont occupé le territoire communal au fil des siècles ainsi que le paysage local.

Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Saint-Hilaire-Taurieux.

Heure de rendez-vous : 9h

Durée de la balade commentée : 3h30

Distance du parcours : 5,5 km

Village de Saint-Hilaire-Taurieux Parking de la mairie, Chassat, 19400 Saint-Hilaire-Taurieux Saint-Hilaire-Taurieux 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 84 00 10

Venez (re)découvrir le patrimoine agricole de Saint-Hilaire-Taurieux lors d’une balade commentée !

©PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne ©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel