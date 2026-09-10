Circuit : à la découverte du patrimoine de Gignac, Fontaine Molière, Gignac

Informations pratiques

Circuit : à la découverte du patrimoine de Gignac Samedi 19 septembre, 14h30 Fontaine Molière Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Randonnée découverte du canal de Gignac et des domaines viticoles historiques.

Fontaine Molière Place de la Victoire 34150 Gignac Gignac 34150 Hérault Occitanie Visite du centre historique de Gignac

A la découverte du riche patrimoine du coeur de ville avec Mauricette Halard.

Randonnée découverte du canal de Gignac et des domaines viticoles