UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gignac

Circuit : à la découverte du patrimoine de Gignac, Fontaine Molière, Gignac

samedi 19 septembre 2026 · Fontaine Molière · Gignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Fontaine Molière
Adresse
Place de la Victoire 34150 Gignac
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Circuit : à la découverte du patrimoine de Gignac Samedi 19 septembre, 14h30 Fontaine Molière Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Randonnée découverte du canal de Gignac et des domaines viticoles historiques.

Fontaine Molière Place de la Victoire 34150 Gignac Gignac 34150 Hérault Occitanie Visite du centre historique de Gignac
A la découverte du riche patrimoine du coeur de ville avec Mauricette Halard.
Randonnée découverte du canal de Gignac et des domaines viticoles

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