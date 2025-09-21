Circuit : à la découverte du petit patrimoine rural Site de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne

Circuit : à la découverte du petit patrimoine rural Dimanche 21 septembre, 09h30 Site de La Roque Valzergues Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Sortie géologique et patrimoine rural — Avec Luc Le Falher David

Luc Le Falher David, géologue à la retraite, vous propose une sortie à pied à la découverte du patrimoine naturel et rural local.

Une balade enrichissante entre géologie, architecture vernaculaire et lecture du paysage.

Au programme :

les pierres de l’église Saint-Jean-Baptiste,

la lecture du paysage depuis les tables d’interprétation à la Vierge,

le calcaire roux du Rocher de La Roque,

la biourade (abreuvoir),

l’ancien lavoir et la station d’épuration,

les marnes bleues et calcaires roux au bord du Causse,

les murets et cazelles (cabanes en pierre sèche) typiques du Causse.

Une belle immersion dans l’histoire géologique et humaine du territoire.

Site de La Roque Valzergues La Roque Valzergues 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie 06 78 13 99 35 http://saintsaturnindelenne.fr Le site est composée notamment d’une église romane, d’un rocher de la vierge et des remparts de l’ancienne forteresse…

© Luc Le Falher David