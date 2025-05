Circuit À l’ombre de Kallenhofen Kirschnaumen Moselle, 7 juin 2025, Kirschnaumen.

Circuit À l’ombre de Kallenhofen Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit À l’ombre de Kallenhofen 57480 Kirschnaumen Moselle Grand Est

Durée : 155 Distance : 12300.0 Tarif :

À l’ombre des grands chênes et hêtres de la majestueuse forêt de Kallenhofen, cette balade respire le calme et la fraîcheur. Terrain prisé des amateurs de champignons, ce circuit offre une immersion dans une nature généreuse et préservée. Sous vos pas, l’ancienne voie romaine reliant Lyon à Trêves via Metz se dissimule par endroits sous la mousse et les feuilles mortes. Ici, la forêt a repris ses droits et il faut ouvrir l’œil pour deviner les traces de ce chemin historique.

Difficulté moyenne

English :

In the shade of the great oaks and beeches of the majestic Kallenhofen forest, this walk exudes calm and freshness. A popular destination for mushroom lovers, this trail offers an immersion into a generous and unspoilt natural environment. Under your feet, the ancient Roman road linking Lyon to Trier via Metz is hidden in places beneath moss and fallen leaves. Here, the forest has reclaimed its rightful place, and you have to keep your eyes peeled for traces of this historic route.

Deutsch :

Im Schatten der großen Eichen und Buchen des majestätischen Waldes von Kallenhofen strahlt diese Wanderung Ruhe und Frische aus. Dieser Weg ist ein beliebtes Gebiet für Pilzliebhaber und bietet Ihnen die Möglichkeit, in eine großzügige und geschützte Natur einzutauchen. Die alte Römerstraße, die Lyon über Metz mit Trier verband, ist an manchen Stellen unter Moos und Laub verborgen. Der Wald hat sich hier seine Rechte zurückerobert, und Sie müssen Ihre Augen offen halten, um die Spuren dieses historischen Weges zu erspähen.

Italiano :

All’ombra delle grandi querce e dei faggi della maestosa foresta di Kallenhofen, questa passeggiata emana calma e freschezza. Meta molto apprezzata dagli amanti dei funghi, questo sentiero offre la possibilità di immergersi in un ambiente naturale generoso e incontaminato. Sotto i vostri piedi, l’antica strada romana che collegava Lione a Treviri passando per Metz si nasconde a tratti sotto il muschio e le foglie cadute. Qui la foresta si è riappropriata dei suoi diritti e bisogna tenere gli occhi aperti per trovare le tracce di questo percorso storico.

Español :

A la sombra de los grandes robles y hayas del majestuoso bosque de Kallenhofen, este paseo destila calma y frescor. Destino muy apreciado por los amantes de las setas, este sendero ofrece la oportunidad de sumergirse en un entorno natural generoso y virgen. Bajo sus pies, la antigua calzada romana que unía Lyon con Tréveris vía Metz se esconde en algunos lugares bajo el musgo y las hojas caídas. Aquí, el bosque ha reclamado sus derechos y hay que mantener los ojos bien abiertos para encontrar las huellas de esta ruta histórica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Système d’information touristique Lorrain