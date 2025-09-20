Circuit à pied : Aire au Moyen-Âge Baillage d’Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys

Circuit à pied : Aire au Moyen-Âge Samedi 20 septembre, 10h30 Baillage d’Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais

Visite guidée assurée par l’association Aire Animation Patrimoine. . Renseignements et réservations au 03 21 11 96 12, par mail airesurlalys@tourisme-saintomer.com ou sur le site internet https://www.tourisme-saintomer.com/

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Remontez le temps l’espace d’une visite, laissez-vous transporter et découvrez à quoi ressemblait la ville d’Aire au Moyen-Âge.

Baillage d’Aire-sur-la-Lys 1 Grand Place Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France

