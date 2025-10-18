Circuit à pied : De la Maison de l’Habitat à la Maison du Patrimoine : un dialogue en miroir Maison de l’Habitat Saint-Omer

Circuit à pied : De la Maison de l’Habitat à la Maison du Patrimoine : un dialogue en miroir Samedi 18 octobre, 10h30 Maison de l’Habitat Pas-de-Calais

Renseignements : maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T11:45:00

Fin : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T11:45:00

Deux lieux, deux regards, une même question : comment comprendre et habiter le patrimoine aujourd’hui ?

Cette visite inédite propose de mettre en regard la Maison du Patrimoine, espace de mémoire et de transmission, et la Maison de l’Habitat, lieu de réflexion sur nos manières d’habiter et de construire. À travers un parcours croisé, le public est invité à découvrir deux approches complémentaires : d’un côté, la valorisation et la préservation du patrimoine bâti ; de l’autre, l’évolution des usages, des modes de vie et des enjeux contemporains liés à l’habitat.

Maison de l’Habitat 7 place victor hugo saint omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

