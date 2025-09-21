Circuit à pied : « Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es » Blendecques Blendecques

Circuit à pied : « Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es » Dimanche 21 septembre, 14h00 Blendecques Pas-de-Calais

Renseignements : maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/ Réservation à partir du 18 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

En tant que lieu de vie central, une maison, par son architecture, peut dévoiler beaucoup sur son habitant. A l’occasion d’un rendez-vous hors les murs, la Maison du Patrimoine vous invite à découvrir les influences architecturales et les lieux d’habitation historiques de Blendecques. Arpentez rues et ruelles accompagnés par l’un de nos médiateurs et découvrez le patrimoine architectural de l’une de nos communes labellisées !

