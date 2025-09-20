Circuit à pied et en bateau : Le marais audomarois et son dernier chantier naval L’Atelier des Faiseurs de Bateau Saint-Omer

Circuit à pied et en bateau : Le marais audomarois et son dernier chantier naval L’Atelier des Faiseurs de Bateau Saint-Omer samedi 20 septembre 2025.

Circuit à pied et en bateau : Le marais audomarois et son dernier chantier naval 20 et 21 septembre L’Atelier des Faiseurs de Bateau Pas-de-Calais

Durée : 1h30. Tarif : 12€/adulte, 9,5€/jeune ou étudiant, 7,5€/ enfant de 4 à 13 ans et gratuit pour les tout-petits. Tout public. En ligne sur https://lesfaiseursdebateaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’atelier et le chantier naval des derniers Faiseurs de Bateaux du marais audomarois avant d’embarquer dans un bacôve ! C’est dans cette embarcation traditionnelle que votre guide vous fera découvrir les rivières de son enfance, les trésors de la nature et l’histoire de ce marais façonné par les activités humaines depuis treize siècles. Cette superbe balade guidée vous fera sillonner le marais de Saint-Omer entre le faubourg de Lyzel et ses maisons traditionnelles, un polder maraîcher et la rivière de la Grande Meer. En cours de route, un large panorama de la ville de Saint-Omer et de ses clochers s’offrira à vous. Le guide, passionné des lieux, connaît le marais et son histoire comme sa poche !

L’Atelier des Faiseurs de Bateau 43 route de Clairmarais Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Faiseurs de Bateau