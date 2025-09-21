Circuit à pied : Le Patrimoine Religieux Collégiale Saint-Pierre Aire-sur-la-Lys

Circuit à pied : Le Patrimoine Religieux Collégiale Saint-Pierre Aire-sur-la-Lys dimanche 21 septembre 2025.

Circuit à pied : Le Patrimoine Religieux Dimanche 21 septembre, 15h30 Collégiale Saint-Pierre Pas-de-Calais

Visite guidée assurée par l’association Aire Animation Patrimoine. Renseignements et réservations au 03 21 11 96 12, par mail airesurlalys@tourisme-saintomer.com ou sur le site internet https://www.tourisme-saintomer.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

En arpentant les rues pittoresques d’Aire-sur-la-Lys, vous ne tarderez pas à tomber nez à nez avec les nombreux édifices religieux qui caractérisent la cité. Suscitant autant d’éblouissement que d’interrogations, ils portent le témoignage de l’emprise de la religion dans les temps anciens.

Collégiale Saint-Pierre 4 place Saint-Pierre, Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France

En arpentant les rues pittoresques d’Aire-sur-la-Lys, vous ne tarderez pas à tomber nez à nez avec les nombreux édifices religieux qui caractérisent la cité. Suscitant autant d’éblouissement que ils…