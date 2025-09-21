Circuit à pied : Les deux abbayes Maison de l’Archéologie de Thérouanne Thérouanne

Circuit à pied : Les deux abbayes Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de l’Archéologie de Thérouanne Pas-de-Calais

Durée: 3h30. Prévoir ses chaussures de randonnées. Annulé par temps de pluie. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/ Réservation à partir du 18 août.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez à la découverte de Thérouanne accompagné d’un médiateur. A travers un parcours d’environ 5 kilomètres, découvrez de nouveaux sentiers, redécouvrez les abbayes parsemant le chemin, les lisières de forets…

Maison de l’Archéologie de Thérouanne 6 Place de la Morinie Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

