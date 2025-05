Circuit à travers champs Coincy Moselle, 7 juin 2025, Coincy.

Circuit à travers champs Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit à travers champs Ancien lavoir de Coincy 57530 Coincy Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 9200.0 Tarif :

Profitez d’une balade champêtre qui vous conduit sur une section du GR5G, où se mêlent grandes étendues cultivées au gré des saisons, vergers, villages lorrains typiques et fermes isolées. Le village d’Ogy abritait jusqu’en 1600 la chapelle Saint-Jean-Baptiste de la Décollation, détruite par le sieur de Clervant. À Saint-Agnan, l’église Saint-Martin, construite au XIe siècle et reconstruite à plusieurs reprises, invite au calme et à la détente.

Facile

https://www.cchcpp.fr/fr/tourisme.html +33 3 87 64 10 63

English :

Enjoy a country walk that takes you along a section of the GR5G, where you’ll find a mix of large fields cultivated according to the season, orchards, typical Lorraine villages and isolated farms. Until 1600, the village of Ogy was home to the chapel of Saint-Jean-Baptiste de la Décollation, destroyed by the Sieur de Clervant. In Saint-Agnan, the church of Saint-Martin, built in the 11th century and rebuilt several times, invites you to relax and unwind.

Deutsch :

Genießen Sie einen ländlichen Spaziergang, der Sie auf einen Abschnitt des GR5G führt, wo sich große, je nach Jahreszeit bewirtschaftete Flächen, Obstplantagen, typische lothringische Dörfer und abgelegene Bauernhöfe vermischen. Im Dorf Ogy befand sich bis 1600 die Kapelle Saint-Jean-Baptiste de la Décollation, die vom Sieur de Clervant zerstört wurde. In Saint-Agnan lädt die Kirche Saint-Martin, die im 11. Jahrhundert erbaut und mehrmals umgebaut wurde, zu Ruhe und Entspannung ein.

Italiano :

Godetevi una passeggiata in campagna che vi porterà lungo un tratto del GR5G, dove troverete un mix di grandi distese coltivate a seconda delle stagioni, frutteti, villaggi tipici della Lorena e fattorie isolate. Fino al 1600, il villaggio di Ogy ospitava la cappella di Saint-Jean-Baptiste de la Décollation, distrutta da Sieur de Clervant. A Saint-Agnan, la chiesa di Saint-Martin, costruita nell’XI secolo e ricostruita più volte, invita al relax e alla distensione.

Español :

Disfrute de un paseo campestre que le llevará por un tramo del GR5G, donde encontrará una mezcla de grandes extensiones cultivadas según las estaciones, huertos, pueblos típicos de Lorena y granjas aisladas. Hasta 1600, el pueblo de Ogy albergaba la capilla de Saint-Jean-Baptiste de la Décollation, destruida por el Sieur de Clervant. En Saint-Agnan, la iglesia de Saint-Martin, construida en el siglo XI y reconstruida varias veces, invita al descanso y la relajación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Système d’information touristique Lorrain