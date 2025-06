Circuit à vélo de Hoffen aux villages blancs de Seebach et Hunspach Hoffen Bas-Rhin

Circuit à vélo de Hoffen aux villages blancs de Seebach et Hunspach

Circuit à vélo de Hoffen aux villages blancs de Seebach et Hunspach 67250 Hoffen Bas-Rhin Grand Est

Durée : 105 Distance : 19600.0 Tarif :

Circuit vélo de 20 km au départ de la gare de Hoffen à la découverte des villages blancs de Seebach et Hunspach. Au détour de certaines pistes, n’hésitez pas à partir à la rencontre d’un riche patrimoine local.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

A 20 km bike tour starting from Hoffen station, exploring the white villages of Seebach and Hunspach. Along the way, you’ll discover a rich local heritage.

Deutsch :

20 km lange Radtour ab dem Bahnhof von Hoffen zur Entdeckung der weißen Dörfer Seebach und Hunspach. Zögern Sie nicht, beim Umweg über einige Strecken das reiche lokale Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Un percorso ciclabile di 20 km che parte dalla stazione di Hoffen per scoprire i villaggi bianchi di Seebach e Hunspach. Lungo il percorso, scoprirete un ricco patrimonio locale.

Español :

Una ruta ciclista de 20 km que parte de la estación de Hoffen para descubrir los pueblos blancos de Seebach y Hunspach. Por el camino, descubrirás un rico patrimonio local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Système d’informations touristique Alsace