Circuit à vélo patrimoine cultuel Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Circuit à vélo patrimoine cultuel Place de la Gare 67250 Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 30400.0 Tarif :

Partez à la découverte des différents lieux spirituels autour de Soultz-sous-Forêts. Profitez-en pour découvrir les villages environnants. Vous passerez notamment par le coeur de la ville de Soultz-sous-Forêts, devant l’ancienne synagogue, le temple protestant. Quelques kilomètres plus loin, le parcours vous guidera vers l’unique église d’Alsace intégralement construite en pans de bois à Kuhlendorf.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

Discover the various spiritual sites around Soultz-sous-Forêts. Take the opportunity to discover the surrounding villages. You’ll pass through the heart of Soultz-sous-Forêts, past the former synagogue and Protestant temple. A few kilometers further on, the route leads you to the only church in Alsace built entirely of timber-framed construction, in Kuhlendorf.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den verschiedenen spirituellen Orten in der Umgebung von Soultz-sous-Forêts. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die umliegenden Dörfer zu erkunden. Sie kommen insbesondere durch das Herz der Stadt Soultz-sous-Forêts, vorbei an der ehemaligen Synagoge und dem protestantischen Tempel. Einige Kilometer weiter führt Sie der Weg zur einzigen Kirche im Elsass, die vollständig aus Holzfachwerk gebaut ist, in Kuhlendorf.

Italiano :

Scoprite i vari siti spirituali nei dintorni di Soultz-sous-Forêts. Approfittate dell’occasione per esplorare i villaggi circostanti. Attraverserete il cuore della città di Soultz-sous-Forêts, passando davanti all’antica sinagoga e al tempio protestante. Qualche chilometro più avanti, il percorso vi condurrà all’unica chiesa dell’Alsazia costruita interamente in legno a Kuhlendorf.

Español :

Explore los diversos lugares espirituales de los alrededores de Soultz-sous-Forêts. Aproveche para explorar los pueblos de los alrededores. Atravesará el corazón de la ciudad de Soultz-sous-Forêts, pasando por la antigua sinagoga y el templo protestante. Unos kilómetros más adelante, la ruta le llevará hasta la única iglesia de Alsacia construida íntegramente con entramado de madera, en Kuhlendorf.

