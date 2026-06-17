Circuit accompagné en fat bike électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville
Circuit accompagné en fat bike électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville jeudi 27 août 2026.
Agon-Coutainville
Circuit accompagné en fat bike électrique patrimoine et produits locaux
Face au Super U, kiosque Tous à vélo 15 Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:00:00
fin : 2026-08-27 11:45:00
Date(s) :
2026-08-27
Partez découvrir notre belle région en fat bike électrique accompagné d’un guide. Réservation obligatoire. Dès 12 ans. .
Face au Super U, kiosque Tous à vélo 15 Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Circuit accompagné en fat bike électrique patrimoine et produits locaux
L’événement Circuit accompagné en fat bike électrique patrimoine et produits locaux Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme
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