Circuit accompagné en vélo électrique découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux Face au Super U Agon-Coutainville

Circuit accompagné en vélo électrique découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux

Face au Super U Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:30:00

2025-07-16

Partez découvrir notre belle région en vélo électrique accompagné d’un guide (découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux). Réservation obligatoire.

Face au Super U Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 16

English : Circuit accompagné en vélo électrique découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux

Discover our beautiful region on an electric bike accompanied by a guide (heritage discovery and tasting of local products). Reservations required.

German :

Entdecken Sie unsere schöne Region mit einem Elektrofahrrad in Begleitung eines Führers (Entdeckung des Kulturerbes und Verkostung von lokalen Produkten). Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite la nostra bella regione in bicicletta elettrica accompagnati da una guida (scoperta del patrimonio e degustazione di prodotti locali). Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubra nuestra hermosa región en una bicicleta eléctrica acompañada por un guía (descubrimiento del patrimonio y degustación de productos locales). Imprescindible reservar.

L’événement Circuit accompagné en vélo électrique découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-06-27 par Coutances Tourisme