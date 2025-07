Circuit accompagné en vélo électrique découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux Près du cinéma Hauteville-sur-Mer

Début : 2025-07-23 09:00:00

fin : 2025-07-23 12:30:00

2025-07-23

Partez découvrir notre belle région en vélo électrique accompagné d’un guide. Réservation obligatoire.

Près du cinéma Place des Robans Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Circuit accompagné en vélo électrique découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux

Discover our beautiful region on an electric bike accompanied by a guide. Reservation required.

German :

Entdecken Sie unsere schöne Region mit einem Elektrofahrrad in Begleitung eines Führers. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite la nostra splendida regione su una bicicletta elettrica accompagnati da una guida. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubra nuestra hermosa región en una bicicleta eléctrica acompañada por un guía. Reserva obligatoria.

L'événement Circuit accompagné en vélo électrique découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-27