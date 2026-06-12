Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Près du cinéma, kiosque Tous à vélo Hauteville-sur-Mer
Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Près du cinéma, kiosque Tous à vélo Hauteville-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Hauteville-sur-Mer
Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux
Près du cinéma, kiosque Tous à vélo Place des Robans Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Partez découvrir notre belle région en vélo électrique accompagné d’un guide.
Réservation obligatoire. Dès 8 ans. .
Près du cinéma, kiosque Tous à vélo Place des Robans Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux
L’événement Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme
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