Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Près du cinéma, kiosque Tous à vélo Hauteville-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Hauteville-sur-Mer

Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux

Près du cinéma, kiosque Tous à vélo Place des Robans Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Partez découvrir notre belle région en vélo électrique accompagné d’un guide.

Réservation obligatoire. Dès 8 ans. .

Près du cinéma, kiosque Tous à vélo Place des Robans Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux

L’événement Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme