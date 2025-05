Circuit AMA: Ascension des Métiers d’Art en Périgord Inattendu – Ribérac, 31 mai 2025 10:00, Ribérac.

Dordogne

Circuit AMA: Ascension des Métiers d’Art en Périgord Inattendu Place de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-05-31

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 17:00:00

Date(s) :

2025-05-31

– Circuit accompagné en voiture particulière et minibus samedi 31 mai, sur réservation et gratuit ; au départ de Ribérac à 10h. Prévoir le pique-nique. Programme Estampe à La Tour Blanche ; Art de la Laine à Nanteuil de Bourzac ;

Démonstrations multiples avec les artisans d’ARTISIO à Siorac de Ribérac.

– Démonstration de décoration en plâtre par « LES UNIQUES » jeudi, vendredi,

samedi et dimanche.

– Atelier « je créée une toile avec des bulles » jeudi de 15.00 à 17.00 (40€/personne matériel fournit) par « APOLLINE ».

– Démonstration de teinture sur cuir par « LA LUCIOLE CAPRICIEUSE » samedi.

– Démonstration de couture par « L’ATELIER SYA91 » samedi.

– Atelier vitrail par « ATELIER STAINED GLASS » samedi.

– Atelier « Je créé mes boucles d’oreilles en origami » samedi et dimanche matin (40€/personne matériel fournit) par « APOLLINE » .

Place de Gaulle

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10

English : Circuit AMA: Ascension des Métiers d’Art en Périgord Inattendu

– Accompanied tour by private car and minibus Saturday, May 31, by reservation and free of charge; leaves Ribérac at 10 a.m

German : Circuit AMA: Ascension des Métiers d’Art en Périgord Inattendu

– Begleitete Rundfahrt mit Privatwagen und Minibus Samstag, 31. Mai, mit Reservierung und kostenlos; Abfahrt in Ribérac um 10 Uhr

Italiano :

– Visita accompagnata in auto e minibus privato sabato 31 maggio, su prenotazione e gratuitamente; partenza da Ribérac alle 10.00

Espanol : Circuit AMA: Ascension des Métiers d’Art en Périgord Inattendu

– Visita acompañada en coche privado y minibús el sábado 31 de mayo, previa reserva y gratuita; salida de Ribérac a las 10 h

