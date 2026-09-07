Circuit autour de la pierre frite de Crouy, ferme de la Perrière, 02880 Crouy, Crouy

Informations pratiques

Circuit autour de la pierre frite de Crouy Dimanche 20 septembre, 10h00 ferme de la Perrière, 02880 Crouy Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Le patrimoine ne se limite pas aux pierres bâties. Il est aussi fragile et précieux lorsqu’il est naturel… Venez découvrir le site de la pierre frite de Crouy qui abrite un écosystème remarquable : les pelouses calcicoles.

ferme de la Perrière, 02880 Crouy ferme de la Perrière, 02880 Crouy Crouy 02880 Aisne Hauts-de-France

Le patrimoine ne se limite pas aux pierres bâties. Il est aussi fragile et précieux lorsqu’il est naturel… Venez découvrir le site de la pierre frite de Crouy qui abrite un écosystème remarquable :…

©Visuel lD. Frimin