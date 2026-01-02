Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle Mairie de Génos Génos

Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle

Tarif : 25 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Depuis le bord du lac de Génos-Loudenvielle, vous découvrirez la beauté de la vallée du Louron, son patrimoine et son histoire de l’agropastoralisme en passant par les relations transfrontalières, les villages caractéristiques du milieu montagnard et l’économie touristique. Sans oublier la petite chapelle romane d’Aranvielle et ses peintures murales.

Prévoir chaussures de marche.

Sur réservation au 06 42 17 66 31 .

Mairie de Génos GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

From the edge of the Génos-Loudenvielle lake, you will discover the beauty of the Louron valley, its heritage and its history: from agropastoralism to cross-border relations, the characteristic villages of the mountain environment and the tourist economy. Without forgetting the small Romanesque chapel of Aranvielle and its wall paintings.

