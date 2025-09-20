Circuit : balade commentée en train historique à la découverte de la Vallée de l’Eure Chemin de fer de la vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure

Circuit : balade commentée en train historique à la découverte de la Vallée de l’Eure Chemin de fer de la vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure samedi 20 septembre 2025.

Circuit : balade commentée en train historique à la découverte de la Vallée de l’Eure 20 et 21 septembre Chemin de fer de la vallée de l’Eure Eure

Durée 1h30, 7€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE DANS LE TEMPS À BORD DE NOS TRAINS HISTORIQUES !

Au départ de Pacy-sur-Eure, laissez-vous transporter à travers l’histoire du chemin de fer en parcourant une portion de l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Rouen à Orléans, confortablement installé à bord de notre rame historique.

PLONGEZ DANS L’ATMOSPHÈRE AUTHENTIQUE DE L’ÉPOQUE

Dès votre arrivée, le charme du passé vous enveloppe : guichets d’époque, bagagerie à l’ancienne, matériel ferroviaire rare et préservé… Chaque bâtiment raconte l’histoire de cette gare, autrefois l’une des plus importantes de la section entre Acquigny et St-Georges-Motel.

DÉCOUVREZ LES PAYSAGES NORMANDS AU FIL DU TRAJET

En plein cœur de la Vallée de l’Eure, nos trains d’autrefois vous feront admirer des paysages de charme et les villages pittoresques, typiques de la Normandie, traversés le long du parcours. Un voyage hors du temps, en pleine nature.

Chemin de fer de la vallée de l’Eure Gare de Pacy-sur-Eure, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie 02 32 36 04 63 http://www.cfve.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.cfve.fr/activites/balade-commentee-en-train-historique-a-la-decouverte-de-la-vallee-de-l-eure.html »}] Au départ de Pacy-sur-Eure, sillonnez sur l’ancienne ligne Rouen-Orléans à bord d’authentiques trains rétro en direction de Breuilpont-Cocherel. Retrouvez un décor d’époque : ancien guichet, bascule, halle… En venant de Paris sortie 15. En venant de Rouen sortie 16

Journées européennes du patrimoine 2025

Jocelyne Bourneuf – Philippe Lemoisson – CFVE