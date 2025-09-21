Circuit : balade commentée sur Cérences hier et aujourd’hui Ville de Cérences Cérences

Durée 3h, RDV rue des Douves ancienne Halle.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ballade commentée dans les rues de Cérences en commentant avec l’aide de cartes postales anciennes quelques édifices et sites de la fin du XIXème siècle à aujourd’hui.

Début de la balade rue des Douves, ancienne Halle.

Exposition sur l’Histoire de Cérences dans une salle municipale

Ville de Cérences Cérences 50510 Cérences 50510 Manche Normandie 06 31 32 58 91

Claude Rayon