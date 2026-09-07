Circuit : balade en petit train, Médiathèque les Motordus, Blainville-sur-Orne

Informations pratiques

Circuit : balade en petit train Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque les Motordus Calvados

Durée 30 min, RDV médiathèque, réservation conseillée le 5/09 de 10h à 12h lors du forum des sports et des associations aux gymnases Marie Paradis et André Lenormand ou 15/09 de 17h à 19h et le 16/09 de 14h à 16h à l’OMAC / Tourbillon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, (re)découvrez votre ville à bord d’un petit train touristique pour une balade historique commentée.

Médiathèque les Motordus 5 bis rue du Général Leclerc, 14550 Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie

A l’occasion des Journées du Patrimoine, (re)découvrez votre ville à bord d’un petit train touristique pour une balade historique commentée.

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