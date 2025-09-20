Circuit : balade patrimoine à vélo Église Notre-Dame de l’Assomption Sainte-Mère-Église

Circuit : balade patrimoine à vélo Samedi 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Manche

Durée 2h30, 20 pers. max.

Balade patrimoine à vélo – « Faites du vélo à SAINTE-MÈRE-ÉGLISE ! »

Samedi 20 septembre 2025 – 14h à 17h

L’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin vous propose une balade à vélo accompagnée pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine local.

Un circuit de 18 km au départ de la place Maury (place de l’Église), jusqu’à Ravenoville, avec une pause goûter prévue au retour à la Ferme-Musée du Cotentin.

Inscription gratuite mais obligatoire :

Pour participer, merci de réserver votre place en remplissant le formulaire.

20 places disponibles

Église Notre-Dame de l'Assomption Rue du General Koenig, 50480 Sainte-Mère-Église, France Sainte-Mère-Église 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie

