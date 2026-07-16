Circuit : balade patrimoniale à Surtainville, Mairie, La Mare du Parc
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie · La Mare du Parc
Informations pratiques
Circuit : balade patrimoniale à Surtainville Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie Manche
Durée 3h, RDV mairie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Balade historique autour du patrimoine de la commune de Surtainville – plus d’informations à venir sur la page Facebook de l’association historique de Surtainville.
Mairie 4 route du Brisay, 50270 Surtainville La Mare du Parc 50270 Manche Normandie
Balade historique autour du patrimoine de la commune de Surtainville – plus d’informations à venir sur la page Facebook de l’association historique de Surtainville.
© association historique de Surtainville