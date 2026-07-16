Circuit : balade patrimoniale à Surtainville, Mairie, La Mare du Parc

Informations pratiques

Circuit : balade patrimoniale à Surtainville Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie Manche

Durée 3h, RDV mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Balade historique autour du patrimoine de la commune de Surtainville – plus d’informations à venir sur la page Facebook de l’association historique de Surtainville.

Mairie 4 route du Brisay, 50270 Surtainville La Mare du Parc 50270 Manche Normandie

Balade historique autour du patrimoine de la commune de Surtainville – plus d’informations à venir sur la page Facebook de l’association historique de Surtainville.

© association historique de Surtainville