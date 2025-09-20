Circuit « Bien vu Sharlock ! » Château renaissance Coulonges-sur-l’Autize

Circuit « Bien vu Sharlock ! » Château renaissance Coulonges-sur-l’Autize samedi 20 septembre 2025.

Circuit « Bien vu Sharlock ! » 20 et 21 septembre Château renaissance Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avec ton carnet d’enquête, aide Sharlock à élucider le mystère et à retrouver les différents monuments de la ville.

Prends-toi en photo devant chacun d’eux, puis viens nous les montrer au château…

Une petite récompense t’attend !

Château renaissance 4 place du Château, 79160 Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 06 10 72 http://www.coulonges-sur-lautize.fr Laissez-vous conter l’histoire insolite du château de Coulonges-sur-l’Autize et de la famille d’Estissac. Classé au titre des Monuments Historiques, ce château est l’un des plus beaux exemples architecturaux de la Renaissance en Poitou. Venez découvrir ses vastes et élégantes pièces et son architecture novatrice. Soyez charmé par ses exceptionnelles cuisines uniques au monde, joyau du château !

Grâce à la notoriété de ses propriétaires, le château va connaître un grand rayonnement au XVIe siècle. On y recevra notamment Charles IX, Catherine de Médicis, Marguerite de Valois… ainsi que Rabelais et Montaigne, proches de la famille d’Estissac.

Faites une pause dans le parc du château !

Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d’arbres centenaires, d’orangers et de citronniers, vous offre une vue inégalable sur le château.

©Ville de Coulonges sur l’Autize