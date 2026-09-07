[Circuit] Chapelle Saint-Victor de Castel, Domaine Valérie Vignal, Saint-Michel-d’Euzet

Informations pratiques

[Circuit] Chapelle Saint-Victor de Castel Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine Valérie Vignal Gard

Gratuit. Inscriptions par téléphone ou par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de la chapelle romane Saint-Victor de Castel

Au cœur d’un domaine viticole, profitez d’une promenade guidée à travers les vignes pour découvrir la chapelle romane Saint-Victor de Castel. Édifiée sur l’oppidum de la Font du Loup, elle offre un panorama remarquable sur les paysages environnants.

La visite sera également l’occasion d’échanger avec la propriétaire du domaine autour de la préservation de ce patrimoine local et des liens qui l’unissent à son environnement viticole.

Entrée libre, tout public. Chaussures de marche obligatoires.

Accès fléché depuis Bagnols-sur-Cèze, en direction de Saint-Gervais.

Domaine Valérie Vignal 2254 Route De Barjac, 30200 Saint-Michel-d’Euzet Saint-Michel-d’Euzet 30200 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@domainevalerievignal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681045280 »}]

Visite guidée de la chapelle romane Saint-Victor de Castel au sein d’un domaine viticole.

© Ville de Bagnols-sur-Cèze