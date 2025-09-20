Circuit chasse au trésor La Friche Le Port

Circuit chasse au trésor La Friche Le Port samedi 20 septembre 2025.

Circuit chasse au trésor Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 La Friche

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00+ – 2025-09-20T09:+

Fin : 2025-09-20T11:30:00+ – 2025-09-20T13:+

Oyé oyé les aventuriers ! Venez à la recherche de mon trésor caché dans la ville du Port. Peut-être serez-vous l’heureux propriétaire de mes pièces d’or.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 [{« type »: « email », « value »: « reservation.culturel@ville-port.re »}] Ancien centre de tri Parking place des cheminots

Oyé oyé les aventuriers ! Venez à la recherche de mon trésor caché dans la ville du Port. Peut-être serez-vous l’heureux propriétaire de mes pièces d’or.

Le Port