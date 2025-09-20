Circuit commenté « A l’ombre du château, la naissance des 3 pouvoirs » Comines

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

_**Parcours animé par une guide-conférencière au sein de sa Grand place, coeur historique de Comines, entre la Maison du patrimoine, le jardin public, l’église Saint Chrysole, l’Hôtel de ville…**_

**Circuit dédié à la thématique des 3 pouvoirs La Seigneurie (le château le donjon), l’Eglise (le clocher/le campanile), la Cité, les Bourgeois (la halle le beffroi/le campanile civile) **

Vous découvrirez à cette occasion leur histoire respective, depuis leur naissance, les pages de leur coexistence au Moyen-âge et sous l’Ancien régime, en particulier le long chapitre de l’émancipation progressive des bourgeois , de la constitution des libertés communales et de la communauté civile , et ce, en observant le **patrimoine archivistique, archéologique et architectural** qui en témoignent.

**Mais encore… **

A l’occasion du 20ème anniversaire de l’inscription « Patrimoine mondial » du beffroi de l’Hôtel de ville de Comines et de 22 autres, par l’UNESCO, ainsi que du 30ème anniversaire de la reconnaissance de l’église Saint Chrysole -au titre des bâtiments cultuels- par la Comission Européenne, il vous est proposé, de plonger dans les pages les plus anciennes de l’histoire cominoise, à l’ombre de ses tours emblématiques

* Depuis l’antiquité, sur les pas de Chrysole, fondateur de la communauté chrérienne locale,

* Au Moyen-âge, lors de la naissance d’une seigneurie cominoise, puis de la constitution progressive -au nord et au sud de la Lys- de la Cité ,

* Lors de la coexistence des 3 pouvoirs , féodaux, cléricaux et civil, au Moyen-âge, à la Renaissance et sous l’Ancien régime, au sein de leurs entités l**a seigneurie, la paroisse et la commune…**

**Que voir à cette occasion… **

Ce circuit commenté vous fera notamment découvrir l’héritage matériel de cette imbrication séculaire des pouvoirs, au travers d’archives (chartes de privilèges en parchemin), de vestiges archéologiques, de vitraux, de maquettes… interconnexion dont l’église et l’Hôtel de ville (« reconstruits » tous deux dans les années 1920) en sont les héritiers. .

Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 21 51 maisondupatrimoine@ville-comines.fr

