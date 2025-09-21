Circuit commenté au fil des eaux : Les Lacets des Grands Thermes Musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Circuit commenté au fil des eaux : Les Lacets des Grands Thermes Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée Salies Hautes-Pyrénées

Gratuit. Prévoir des chaussures confortables. Durée : environ 1h30.

Les Lacets des Grands Thermes, au fil des eaux et des sources

Dans l’environnement thermal de Bagnères-de-Bigorre, nombreuses sont les sources — chaudes ou froides — dont les écosystèmes naturels et culturels méritent d’être redécouverts. Après la présentation, en 2023, du site des sources chaudes de la Roche du Dauphin, l’OAPHB vous propose cette année une immersion poétique et historique dans les Lacets des Grands Thermes : une allégorie du pastoralisme irrigué du Haut-Adour.

Aux côtés de Daniella Malnar (Service des fontaines de Versailles), partez sur les traces d’une création du début du XXᵉ siècle, en résonance avec l’œuvre de Joseph Bouget (1867–1953), jardinier botaniste bagnérais et précurseur de l’écologie des sources.

Rendez-vous dimanche 21 septembre à 15h, au pied de l’escalier de l’Hypérion (Musée Salies).

De là, vous monterez jusqu’à la Fontaine Verte, avant de redescendre jusqu’aux Lacets.

Musée Salies Boulevard de l'Hypéron, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Au pied du Bédat, entre les Thermes et le Casino, le bâtiment a été achevé en 1931 par l'architecte Jaussely ; la façade s'inspire du style mis à la mode pour l'exposition internationale des Arts décoratifs à Paris en 1925. Superbe péristyle rythmé par huit colonnes.

