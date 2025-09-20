Circuit commenté du centre bourg Léon

Entrée du parking de la Huchette Léon Landes

Balade patrimoniale Les maisons anciennes du bourg

Sur la place du village, une brève histoire de la formation du bourg, de l’époque médiévale jusqu’au début du XXe siècle, sera exposée afin de situer les maisons dans leur contexte.

Une dizaine de maisons du centre-bourg méritent qu’on s’y attarde. L’une d’elles sera commentée par sa propriétaire.

Ce patrimoine est méconnu, autant des habitants que des touristes. Nous emmènerons les participants à la découverte des maisons à colombages, spécifiques du Marensin, micro-région occidentale des Landes.

Notre propos suivra une double entrée :

• l’historique de chaque maison

• des anecdotes sur la vie du centre-bourg

Réservation obligatoire.

Rendez-vous à l’entrée du parking de la Huchette où un guide vous attendra devant l’affiche des Journées Européennes du Patrimoine. Circuit environ 2km.

Entrée du parking de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine patrimoineleon@gmail.com

