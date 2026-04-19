Jonzac

Circuit commenté sur les pas des héros de la Résistance à Jonzac Pierre Ruibet et Claude Gatineau

22, place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Suivez cette balade commentée (du château aux carmes) sur les pas de ces deux jeunes résistants qui firent exploser le dépôt de munitions de la marine allemande dans les carrières d’Heurtebise à Jonzac le 30 juin 1944. Sur inscription Office Tourisme

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22, place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Follow this guided walk (from the château to the Carmes) in the footsteps of the two young Resistance fighters who blew up the German navy ammunition depot in the Heurtebise quarries in Jonzac on June 30, 1944. Tourist Office registration required

L’événement Circuit commenté sur les pas des héros de la Résistance à Jonzac Pierre Ruibet et Claude Gatineau Jonzac a été mis à jour le 2026-04-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge