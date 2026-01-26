CIRCUIT-COURT 2026 La genette verte Florac Trois Rivières

CIRCUIT-COURT 2026

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Pour fêter ses 11 ans, l’association La Nouvelle Dimension relance sa célèbre soirée CIRCUIT COURT.

Vendredi 20 février, une soirée festive en trois temps vous attend

18h00 Assemblée Générale de l’association (venez découvrir les coulisses et nos projets !).

19h30 20h30 Grignote partagée Apportez un petit truc à grignoter, on s’occupe de la convivialité !

20h30 Projection Circuit Court Le meilleur de la création locale sur grand écran.

Participation libre (pour soutenir l’association).

APPEL À FILMS La Lozère fait son cinéma !

Vous avez filmé les paysages de Lozère ? Vous habitez ici et vous créez des vidéos dans votre coin ? Il est temps de passer de votre écran d’ordinateur au grand écran !

VOUS RÉALISEZ ? PARTICIPEZ !

Peu importe votre matériel ou votre niveau, la scène est à vous.

Formats Fiction, documentaire, clip musical, animation, vidéo expérimentale…

Critères Film tourné en Lozère OU réalisé par un(e) Lozérien(ne).

Le deal Le seul engagement est de venir présenter votre œuvre au public le soir J pour partager votre passion !

Inscrivez votre film dès maintenant ! .

La genette verte 32 avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

To celebrate its 11th anniversary, the association La Nouvelle Dimension is relaunching its famous CIRCUIT COURT evening.

A festive evening in three parts: general meeting, shared nibbles, Circuit court screenings.

Have you filmed the landscapes of Lozère? Do you live here and make videos on your own? Register your film now!

