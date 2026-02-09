Circuit Courts 2026 – Soirée courts-métrages Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 18:30 – 22:30

Gratuit : oui Entrée gratuite, avec réservation fortement conseillée : https://www.cinecens.net/ Tout public

Après le succès des deux 1ères éditions de cette soirée consacrée aux courts-métrages, CinéCens récidive en 2026, avec cette nouvelle édition de « Circuit Courts » ! Comme dans les précédents épisodes, la soirée se déroulera en 3 temps :- 18h30 à 19h30 au théâtre de la Gobinière : courts-métrages d’étudiants proposés par les écoles partenaires de l’événement (école Pivaut, Cinecreatis, Esma, 3iS),- 19h30 à 21h au LabOratoire : entracte festif lors duquel les spectateurs pourront échanger avec les équipes de réalisation des films. Bar & grignotages sur place.- 21h à 22h30 au théâtre de la Gobinière : courts-métrages de professionnels, en présence de plusieurs réalisateurs. Pour le moment, on garde encore un peu le suspense !..Plusieurs étudiants en cinéma, acteurs et réalisateurs seront présents pour échanger avec le public. Plus d’informations et réservation sur www.cinecens.net

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Gobinière et trouvez le meilleur itinéraire

