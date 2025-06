Circuit de cyclotourisme n°3 Entre cols, vignobles et châteaux Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de cyclotourisme n°3 Entre cols, vignobles et châteaux Guebwiller Haut-Rhin 1 juillet 2025

Circuit de cyclotourisme n°3 Entre cols, vignobles et châteaux

Circuit de cyclotourisme n°3 Entre cols, vignobles et châteaux 3 rue du 4 Février 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 68000.0 Tarif :

Circuit de vélo de route relativement long, mais sans difficultés infranchissables 68 km pour 1300m de dénivelé positif cumulé.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Relatively long road bike circuit, but with no insurmountable difficulties: 68 km and 1300m of accumulated ascent.

Deutsch :

Relativ lange Rennradtour, aber ohne unüberwindbare Schwierigkeiten: 68 km mit 1300 m kumuliertem positivem Höhenunterschied.

Italiano :

Un circuito per bici da corsa relativamente lungo, ma senza difficoltà insormontabili: 68 km e 1300 m di dislivello accumulato.

Español :

Un circuito de bicicleta de carretera relativamente largo, pero sin dificultades insuperables: 68 km y 1300 m de desnivel acumulado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace