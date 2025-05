Circuit de cyclotourisme n°7 : Tour du Grand Ballon (version longue) Guebwiller Haut-Rhin, 7 juin 2025, Guebwiller.

Circuit de cyclotourisme n°7 : Tour du Grand Ballon (version longue)

Circuit de cyclotourisme n°7 : Tour du Grand Ballon (version longue) 3 rue du 4 Février 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 88000.0 Tarif :

Circuit de cyclotourisme relativement court mais très intense physiquement : 88 km pour près de 2000m de dénivelé positif cumulé !

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

A relatively short but physically very intense cycle tour: 88 km for almost 2000 m of accumulated ascent!

Deutsch :

Relativ kurze, aber körperlich sehr intensive Radtour: 88 km mit fast 2000 kumulierten positiven Höhenmetern!

Italiano :

Un tour in bicicletta relativamente breve ma fisicamente molto intenso: 88 km con quasi 2000 m di dislivello!

Español :

Un recorrido en bicicleta relativamente corto pero muy intenso físicamente: 88 km con casi 2.000 m de desnivel

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace