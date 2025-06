Circuit de cyclotourisme n°8 le col du Hundsruck Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de cyclotourisme n°8 le col du Hundsruck 3 rue du 4 Février 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 72000.0 Tarif :

Circuit de cyclotourisme relativement accessible au plus grand nombre 72 km pour près de 850m de dénivelé positif cumulé.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

Cycling touring circuit relatively accessible to the greatest number: 72 km for almost 850m of accumulated positive altitude difference.

Relativ leicht zugängliche Radtour für die meisten Menschen: 72 km mit fast 850 m kumuliertem positivem Höhenunterschied.

Un tour in bicicletta relativamente accessibile al maggior numero possibile di persone: 72 km con quasi 850 m di dislivello.

Un recorrido en bicicleta relativamente accesible para el mayor número de personas posible: 72 km con casi 850 m de desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace