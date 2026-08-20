Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise de L’Assomption, Puits-et-Nuisement

Informations pratiques

Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise de L’Assomption Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

L’autel de la Vierge : une œuvre en terre cuite de Léon Moynet

L’autel de la Vierge, son retable, ses statues et ses statuettes composent un luxuriant décor, caractéristique des premières œuvres créées, en terre cuite, par Léon Moynet (1818-1892), fondateur de la Manufacture d’Art Chrétien de Vendeuvre (1842-1961). Cet autel monuental de l’église de Puits a été livré en 1845, tout de suite après ceux, initiaux, de Magny-Fouchard. Il en est très proche sans être identique. La finesse des statues, des statuettes et des frises d’anges est tout aussi spectaculaire que la complexité et la fantaisie de l’architecture néogthique. Cette visite commentée, proposée par l’Association ArTho, constitue la troisième étape d’un circuit de découverte de la statuaire de Vendeuvre et des autels de Léon Moynet. Il débute à Ville-sur-Terre (10h), se poursuit à Thil (11h), à Puits-et-Nuisement (14h30) et à Villy-en-Trodes (15h30) pour s’achever à Marolles-les-Bailly (16h30). Les églises seront exceptionnellement ouvertes à cette occasion.

Eglise de L’Assomption 7 rue des Tilleuls 10140 Puits-et-Nuisement Puits-et-Nuisement 10140 Aube Grand Est

L’autel de la Vierge : une œuvre en terre cuite de Léon Moynet

© François Gilet