Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise de L’Assomption, Thil

Informations pratiques

Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise de L’Assomption Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

En terre cuite, le remarquable autel de Léon Moynet

Entièrement en terre cuite polychromée et dorée, l’autel de la Vierge, son retable, ses statues, ses statuettes et ses frises d’anges composent un luxuriant décor, caractéristique des premières œuvres de Léon Moynet (1818-1892), fondateur de la Manufacture d’Art Chrétien de Vendeuvre (1842-1961). Particulièrement spectaculaire, celui de Thil a été réalisé en 1850 et se complète de plusieurs grandes statues exceptionnelles installées dans la nef. Cette visite commentée, proposée par l’Association ArTho, constitue la deuxième étape d’un circuit de découverte de la statuaire de Vendeuvre et des autels de Léon Moynet. Il débute à Ville-sur-Terre (10h), se poursuit à Thil et à Puits (14h30), Villy-en-Trodes (15h30) pour s’achever à Marolles-les-Bailly (16h30). Les églises seront exceptionnellement ouvertes à cette occasion.

Eglise de L’Assomption 4 rue de l’église, 10200 Thil Thil 10200 Aube Grand Est

En terre cuite, le remarquable autel de Léon Moynet

©Valérie Gilet Alanièce