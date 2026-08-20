Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise Saint-Laurent, Villy-en-Trodes

Informations pratiques

Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse Dimanche 20 septembre, 15h30 Eglise Saint-Laurent Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Comme en 1900 : une église encore décorée de nombreuses statues en terre cuite

L’église Saint-Laurent conserve, dans un état impeccable, de nombreuses et hautes statues en terre cuite polychromée et dorée, toutes fabriquées à la Manufacture d’Art Chrétien de Vendeuvre (1842-1961). Elles offrent un excellent exemple tant de la décoration d’une église rurale que des dévotions des paroissiens, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Cette visite, proposée par l’Association ArTho, représente la quatrième étape du circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre et des autels de Léon Moynet qui débutera à Ville-sur-Terre (10h), se poursuivra à Thil (11h), à Puits-et-Nuisement (14h30) et Villy-en-Trodes (15h30) avant de s’achever à Marolles-les-Bailly (16h30). Les églises seront exceptionnellement ouvertes à cette occasion.

Eglise Saint-Laurent Place de l’église, 10140 Villy-en-Trodes Villy-en-Trodes 10140 Aube Grand Est

Comme en 1900 : une église encore décorée de nombreuses statues en terre cuite

©Valérie Gilet Alanièce