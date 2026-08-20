Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise Saint-Pierre-ès-Liens, Ville-sur-Terre

Informations pratiques

Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Le dernier autel créé par Léon Moynet

En terre cuite, l’autel de la Vierge, avec son retable, ses statues et ses statuettes composent un luxuriant décor, caractéristique des premières oeuvres de Léon Moynet (1818-1892), fondateur de la Manufacture d’Art Chrétien de Vendeuvre (1842-1961). Sept de ces remarquables monuments sont conservés. Installé dans l’église en 1851, celui de Ville-sur-Terre est chronologiquement le dernier à avoir été réalisé par le sculpteur qui se consacra ensuite uniquement aux statues. Cette visite, proposée par l’Association ArTho, constitue la première étape d’un circuit de découverte de la statuaire en terre cuite de Vendeuvre et des autels de Léon Moynet. Il se poursuivra à Thil (11h), Puits-et-Nuisement (14h30), Villy-en-Trodes (15h30) pour se terminer à Marolles-les-Bailly (16h30). Les églises seront exceptionnellement ouvertes à cette occasion.

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 3 route de Thil, 10200 Ville-sur-Terre Ville-sur-Terre 10200 Aube Grand Est

Le dernier autel créé par Léon Moynet

©Valérie Gilet Alanièce